Başkan Bilecen: "Hafif raylı sistem Kilis'e geliyor" - Son Dakika
Başkan Bilecen: "Hafif raylı sistem Kilis'e geliyor"

29.01.2026 17:12  Güncelleme: 17:14
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, basın toplantısında hafif raylı sistemin 2026 yılında hayata geçirileceğini açıkladı. Bilecen ayrıca belediyenin borç durumunu, personel alımlarını ve çalışan sosyal haklarındaki iyileştirmeleri detaylandırdı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İşçi Sendikası Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında, 2026 yılı içerisinde hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, belediyenin mali durumu, personel yapısı ve çalışanlara yönelik sosyal haklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Bilecen, belediyeyi 502 milyon 425 bin TL borçla devraldıklarını, bu borcun 396 milyon 764 bin TL'ye düşürüldüğünü belirterek, görev süresince toplam 106 milyon TL borç ödendiğini söyledi. Vergi ve esnafa olan 63 milyon TL borcun ise sıfırlandığını ifade etti.

İstihdam yapısına da değinen Bilecen, İŞKUR üzerinden çalışan 514 personelin bugün sıfıra indirildiğini, taşeron şirketlerin aradan çıkarılarak 200 kişinin Belediye Şirketi'ne alındığını kaydetti. 1 Nisan'dan bu yana 7 Aralık Şirketi'ne 331 personel alımı yapıldığını belirten Bilecen, 1 Nisan öncesinde bin 32 olan toplam çalışan sayısının şu an 954 olduğunu, bu süreçte 40 işçinin emekliye ayrıldığını aktardı.

Araç filosunun da güçlendirildiğini vurgulayan Başkan Bilecen, belediyeye 1 ekskavatör, 1 kamyon, 1 kepçe, 1 vidanjör, 2 adet 4x4 pikap, 1 kamyonet, 4 çöp kamyonu, 1 mini kepçe ve 10 adet üç tekerli elektrikli araç olmak üzere toplam 22 yeni araç kazandırıldığını söyledi. Çalışanların sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler yapıldığını belirten Bilecen, sendikalı çalışan sayısının 210'dan yaklaşık 1000'e yükseldiğini ifade etti. İşçilere 6 ayda bir yazlık-kışlık kıyafet ve ayakkabı, memur ve işçilere ise sosyal tesislerde 2025 yılı boyunca yüzde 30 indirim, şu anda ise yüzde 15 indirim uygulandığını söyledi. Daha önce bulunmayan birçok sosyal hakkın hayata geçirildiğini belirten Bilecen, askerlik yardımı, doğum yardımı, ikramiye ve hizmet teşvik primlerinin verilmeye başlandığını kaydetti.

Buna göre askerlik yardımının normalde 12 bin TL, bedellide 6 bin TL, doğum yardımı 2 bin TL, yılbaşında ve 1 Mayıs'ta 1000'er TL ikramiye, Ramazan Bayramı'nda 5 bin TL, Kurban Bayramı'nda 13 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Maaşlara ilişkin bilgi de veren Başkan Bilecen, evli ve bir çocuklu çalışanların ortalama 40 bin TL, bekar çalışanların ise en düşük 38 bin 500 TL maaş aldığını ifade etti. Sosyal denge tazminatlarının yüzde 120 oranında tavan ücretten ödeneceğini belirten Bilecen, memurların ek ödemelerine yüzde 100 zam yapıldığını, 2026 yılında ise düz memurlara 12 ay boyunca aylık 1000 TL ek ödeme yapılacağını açıkladı.

hafif raylı sistem müjdesi

Konuşmasının sonunda Başkan Bilecen, Kilis'e 2026 yılı içerisinde hafif raylı sistem, yeni asfalt plenti ve uzay çatılı pazar yerleri kazandıracaklarını söyledi. Öte yandan belediye personelleri maaş zamlarını müzik eşliğinde oynayarak kutladı. - KİLİS

Kaynak: İHA

