Kilis\'te kimyon, kişniş ve çörek otu hasadı başladı

Kilis'te yaklaşık 15 bin dönüm alanda üretimi yapılan kimyon, kişniş ve çörek otunda hasat sezonu başladı. Kimyon hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler tarlalara inerken, kentte baharat üretiminin her geçen yıl daha fazla önem kazandığı belirtildi. Artan üretim maliyetleri nedeniyle çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini ifade eden Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, kimyon, kişniş ve çörek otunun üreticiler için yeni bir kazanç kapısı olacağını söyledi. Kilis'in uzun yıllardır zeytin, fıstık, buğday ve arpa üretimiyle öne çıktığını belirten Kara, son dönemde baharat ürünlerinin de kent tarımında önemli bir yer edinmeye başladığını kaydetti. Hasat sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kara, Kilis'in kimyon, kişniş ve çörek otu üretimiyle bölgenin yeni baharat üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

KİLİS'TE 15 BİN DÖNÜM ALANDA BAHARAT ÜRETİMİ YAPILIYOR

Kilis'te kimyon, kişniş ve çörek otu üretimi çiftçiler için alternatif ürün seçenekleri arasında öne çıkmaya başladı. Yaklaşık 15 bin dönüm alanda üretimi yapılan bu ürünlerde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda hareketlilik yaşandı. Özellikle kimyon hasadıyla birlikte üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentte baharat ürünlerine yönelimin artmasında üretim maliyetlerinin yükselmesi etkili oldu. Girdi maliyetleri nedeniyle farklı ürün arayışına giren çiftçilerin kimyon, kişniş ve çörek otuna ilgi göstermeye başladığı belirtildi. Bu ürünlerin hem iklim koşullarına uyumu hem de ekonomik getirisi bakımından üreticiler için önemli bir seçenek oluşturduğu ifade edildi. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, çiftçilere alternatif ürünler sunmaya çalıştıklarını belirterek, baharat üretiminin kent tarımı açısından yeni bir alan açtığını söyledi. Kara, "Bugün itibarıyla Kilis'te kimyon hasadına başladık. Kimyon, kişniş ve çörek otu üretimiyle birlikte Kilis, baharat üretiminde önemli bir noktaya gelmiştir. Çiftçilerimize alternatif ürünler sunmaya çalışıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum" dedi.

KİLİS BAHARAT ÜRETİMİNDE YENİ MERKEZ OLMA YOLUNDA

Kilis, tarımsal üretimde geleneksel ürünlerin yanı sıra baharat üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Zeytin, fıstık, buğday ve arpa üretimiyle bilinen kentte, kimyon, kişniş ve çörek otu gibi ürünlerin ekim alanlarının genişlemesi bölge tarımı açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, baharat ürünlerinin çiftçiler için yeni bir gelir alanı oluşturduğunu belirterek, bu üretim modelinin kentte yaygınlaşmasının önemli olduğunu söyledi. Kara, özellikle artan maliyetler karşısında üreticilerin daha verimli ve ekonomik alternatiflere yönelmesinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Baharat üretiminin gelişmesiyle birlikte Kilis'in bölgedeki tarımsal çeşitliliğinin daha da artması bekleniyor. Kimyon, kişniş ve çörek otu üretiminin hem çiftçilerin gelirine katkı sağlaması hem de Kilis'in tarımsal marka değerini yükseltmesi hedefleniyor. Hasat sezonunun başlamasıyla üreticiler tarlalarda çalışmalarını sürdürürken, kentte baharat üretiminin önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.

Haber: Abdullah Alpdağ