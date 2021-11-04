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Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği - Son Dakika

Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği

04.11.2021 10:49

Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği Araban'da evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki okula gitmek zorunda kalan 70 öğrenci için Araban belediyesi tarafından ücretsiz servis tahsis edildi.

Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği

GAZİANTEP - Araban'da evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki okula gitmek zorunda kalan 70 öğrenci için Araban belediyesi tarafından ücretsiz servis tahsis edildi.

Araban'ın Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinde ikamet eden ve ilçe çıkışında bulunan Şeyh Mehmet Besime Öztürk İmam-Hatip Anadolu Lisesi'ne gitmek zorunda kalan 70 öğrenci, evleri ve okul arasındaki güzergahta servis aracı bulamayınca yetkililerden yardım istedi. Araban Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın araya girmesi ile öğrenciler için bir otobüs ücretsiz olarak tahsis edildi. İlk kez servis ile gitmenin sevincini yaşayan öğrenciler, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatıyla ücretsiz servis tahsis edildi.

Öğrencilerin servise binmek için toplandığı alana giderek öğrencilerle bir süre sohbet eden Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, "Belediye Başkanımızla beraber çalışma yaptık, bundan sonra okula servisle gideceksiniz, beş kuruş para almadan bedava, bu konuda şanslısınız ama sizden de beklentimiz yüksek derslerinize güzel bir şekilde çalışacaksınız, özellikle sizin durumunuzu soracağız ifadelerine yer veren Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya da öğrencilerin huzurunda Allah hayrınızı kabul etsin diye teşekkür etti" dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru öğrencilere, "Başarılı olacaksınız okuyacaksınız. Biz de size sağladığımız kolaylıklar karşısında sizden tek istediğimiz başarılı birer öğrenci olmak. Okuyacaksınız üniversite okuyacaksınız, mahallenize, hem milletimize, memleketimize faydanız olacak biz sadece bunu istiyoruz. Sizin eğitiminiz için kaymakamımızla birlikte ne geliyorsa yapacağız yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde ifadelere yer verdi.

Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği
Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği

Hasan Doğru, İmam Hatip, Gaziantep, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilometrelerce uzaktan okula gelen 70 öğrenciye ücretsiz servis desteği - Son Dakika


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