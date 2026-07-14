Kiracının Rızası Olmadan Eve Girmek Suç - Son Dakika
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Kiracının Rızası Olmadan Eve Girmek Suç

14.07.2026 09:36
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Ev sahibinin kiracının izni olmadan evine girmesi TCK'ya göre suç teşkil ediyor, hapis cezası var.

Çeşitli bahanelerle kiracının rızası olmadan, yedek anahtarla veya çilingirle eve giren mülk sahibine kötü haber var. İhlalin sadece "ayıp bir davranış" olarak kalmayabileceğine dikkat çeken hukukçular, 'Dairenin boyası çizildi mi, prizler söküldü mü, evime temiz bakıyor mu?' gibi gerekçelerle kiracının evine girmenin Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 116 kapsamında "Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçunu oluşturduğuna ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını dile getiriyor.

Muhtelif bahanelerle ev sahibinin kiracının dairesine izinsiz girenler şok cezayla karşılaşabiliyor. Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, 'Ev sahibi habersiz eve girebilir mi?' sorusuna 'Kesinlikle hayır' cevabını verdi. İhlalin sadece "ayıp bir davranış" olarak kalmayabileceğine vurgu yapan Avukat Selman Nuri Kaya, "TCK 116. Madde kapsamında şikayete bağlı ceza soruşturması gündeme gelebilir. Eğer eylem cebir, tehdit veya gece vakti gibi nitelikli unsurlarla işlenmişse TCK m.116/4 ve şartları varsa TCK m.119 çerçevesinde daha ağır sonuçlar doğabilir. Ev Sahibi Anahtarı Bulunduramaz. Ev sahibinin sözleşme süresince kiracının rızası dışında girebilmek için yedek anahtar bulundurması ve kullanması yasalara aykırıdır. Satış, yeni kiracı adayına gösterme veya zorunlu onarım gibi durumlarda dahi ev sahibi kiracıya önceden haber vermek ve onay almak zorundadır. Habersiz veya izinsiz girişlerde suç işlenmiş sayılır. Yalnızca su patlaması, yangın gibi evi ve çevreyi tehdit eden çok acil durumlarda polisle veya yetkililerle içeri girilebilir. Delillerinizle (kamera kayıtları, şahitler, mesajlar vb.) birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçundan şikayetçi olabilirsiniz. Kira ilişkisini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'nun 319. maddesine göre; kiracı, evin satışı, bakımı veya sonraki kiralama süreçleri için zorunlu olduğu ölçüde, ev sahibinin veya onun belirlediği 3. kişilerin (emlakçı, alıcı adayı vb.) evi gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Tck, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kiracının Rızası Olmadan Eve Girmek Suç - Son Dakika

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