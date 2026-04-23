Kırıkhan'da içme suyu projesinde 49 kilometrelik hat tamamlandı
Kırıkhan'da içme suyu projesinde 49 kilometrelik hat tamamlandı

23.04.2026 09:00  Güncelleme: 09:01
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde 5 milyon 644 bin avro yatırım bedelli içme suyu altyapı projesini tamamlayarak, 49 kilometre yeni hat imalatı gerçekleştirdi. Projenin tamamlanması ile birlikte eski şebekeden kaynaklı su kayıpları ve basınç problemleri ortadan kalkacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Kırıkhan ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü projede 49 kilometrelik hat imalatını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), içme suyu ağlarının modernize edilmesi ve su kayıplarının önlenmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 5 milyon 644 bin avro yatırım bedelli 'Kırıkhan İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi' projesi ile ilçenin altyapısının yenilenmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde merkez mahallelerde 100 kilometre yeni içme suyu hattı ve 1250 adet abone bağlantısı planlanırken, çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı. HATSU ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 49 kilometrelik hat imalatı ile 982 adet abone bağlantısı tamamlandı.

Yetkililer, uzun ömürlü malzemeler kullanılarak sürdürülen çalışmalar sayesinde eski şebekeden kaynaklı su kayıpları ve basınç problemlerinin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Kırıkhan Aydınlı Mahallesi Muhtarı Musa Bolat da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce ciddi su sıkıntısı yaşıyorduk. Borular eski olduğu için sık sık arıza meydana geliyordu ve kesintiler oluyordu. Yapılan çalışmalarla birlikte artık daha sağlıklı suya ulaşacağız ve hazır su alımından kurtulacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek HBB ekiplerine teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

