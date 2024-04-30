Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, muhtarlarla iş birliği içinde olacak

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kırıkkale'mizi hak ettiği noktaya taşımak için muhtarlarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olacağız" dedi.

Kırıkkale'de 28 mahalle muhtarı, belediye başkanı Ahmet Önal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Başkan Önal, mahalle muhtarlarını belediye meclis toplantı salonunda kabul etti. Önal, muhtarlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Önal, "Kırıkkale'mizin muhtarıyla el ele vererek, omuz omuza sorunları çözmek ve şehrimizi geleceğe taşımak için çalışacağız. Onlar bizlerin mahallelerimizde ki sesleri, belediyemiz ile aramızda ki köprü olduğunu ve önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerine inanıyorum. Kırıkkale'yi hat ettiği noktaya taşımak için muhtarlarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya geleceklerini ifade eden Önal, "Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, aramızda köprü vazifesi gören, bizimle çözüm ortaklığı yapmaya çalışan muhtarlarımızla istişarelerimizi sürdürecek, düzenli aralıklarla bir araya gelerek neler yapıp yapamadığımız konuşacağız" diye konuştu. - KIRIKKALE