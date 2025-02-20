Kırıkkale Belediyesi, Uygun Fiyatlı Kent Lokantası'nı Hizmete Açtı

Yerel

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi'nin hizmete açtığı Kent Lokantası'nda dört çeşit yemek sadece 80 TL. Lokantaya gelen bir vatandaş, "80 liraya bu yemek olur mu? Babamın evinde yiyemiyorum bu yemeği. Dışarıda bir çorba içsek 70 TL ödüyoruz ama burada 80 TL'ye dört çeşit yemek yiyebiliyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi'nin hizmete açtığı Kent Lokantası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Lokanta, 5 ayda yaklaşık 60 bin kişiye hizmet verdi. Her gün saat 12.00'de hizmet vermeye başlayan lokanta, günde yaklaşık 400 kişiye yemek sunuyor. Uygun fiyatlı yemek imkanı sayesinde özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Kent Lokantası'nda yemek yiyen emekli vatandaş Satılmış Karakoç, "Allah razı olsun. 80 liraya bu yemek olur mu? Babamın evinde yiyemiyorum bu yemeği. Yemekler şahane. Dışarıda bir çorba içsek 70 TL ödüyoruz ama burada 80 TL'ye dört çeşit yemek yiyebiliyoruz, teşekkür ederim" diye konuştu.