Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliği'nin Borçlarını Ödedi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliği'nin Borçlarını Ödedi

Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliği'nin 48 milyon lira vergi ve SGK borcunu ödeyerek birliğin devlete olan tüm borçlarını sıfırladı. Başkan Ahmet Önal, bu adımın Kırıkkale için tarihi bir gelişme olduğunu vurguladı.

08.05.2025 15:25  Güncelleme: 16:22
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliğinin yaklaşık 48 milyon liralık vergi ve SGK borçlarını ödedi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bugün itibariyle birliğin devlete tek kuruş borcu kalmamıştır" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Hasandede Mahallesi'nde bulunan Yeşil Vadi Su Arıtma Tesisini ziyaret etti. Önal, burada ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, birliğin tüm borçlarını ödediklerini belirtti.

Önal, şunları söyledi:

"Yeşil Vadi Su Birliğimizin Hasandede'deki su arıtma tesisindeyiz. Burası yıllardır hizmet veren ancak ne yazık ki yıllardır süregelen SGK ve vergi borçları nedeniyle zor günler geçiren bir yapıdaydı. Göreve gelir gelmez bu meselenin artık çözülmesi gerektiğine karar verdik. Kırıkkale Belediyesi olarak Yeşil Vadi Su Birliğinin toplam 47 milyon 933 bin liralık SGK ve vergi borçlarını hem mahsuplaşma yöntemiyle hem de doğrudan peşin ödeme yoluyla tamamen kapattık. Bugün itibarıyla Yeşil Vadi Su Birliğinin devlete tek kuruş borcu kalmamıştır. Bu Kırıkkale için tarihi bir adımdır."

"Enerji maliyetinde 60 milyon liralık tasarruf"

Başkan Önal, sadece borçların ödenmesiyle yetinmediklerini, aynı zamanda birliğe ciddi yatırımlar yaptıklarını da dile getirerek, "Yaklaşık bir yıldır bu tesise 40 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde tesisin enerji maliyetini ciddi anlamda düşürdük. Aylık enerji maliyetini 5 milyon liradan yıllık 60 milyon liraya kadar düşürmüş olduk. Bu 60 milyon lirayla da tesisimize yeni yatırımlar kazandırdık. Biz göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık bir yıldır Kırıkkale'de su teminiyle ilgili hiçbir kesinti yaşamamış olduk" diye ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliği'nin Borçlarını Ödedi - Son Dakika

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