Kırıkkale\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından kutlamalar, Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam etti. Saygı duruşun ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende Vali Sarıibrahim, törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Yüzbaşı Turgay Tütüncü de günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce yeniden dirilmiştir. Kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle topyekun bir varoluş mücadelesi vererek tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Programda, öğrenciler tarafından okunan şiirler okundu, yöresel halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kutlamalar, askeri birlikler ile kurumların katıldığı tören geçidiyle tamamlandı.