Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi hava yoluyla memleketine ulaştırdı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi hava yoluyla memleketine ulaştırdı

Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi hava yoluyla memleketine ulaştırdı
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Kırıkkale Belediyesi ile THY arasında imzalanan protokol kapsamında 1 Ağustos'tan bu yana 34 cenazenin hava yoluyla ücretsiz nakli sağlandı. Ulaşım giderleri belediye tarafından karşılanıyor.

Kırıkkale Belediyesi, 1 Ağustos'tan bu yana 34 cenazenin hava yoluyla ücretsiz naklinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Kırıkkale Belediye Meclisinin 4 Temmuz 2025 tarihli ve 122 sayılı kararıyla Belediye Başkanı Ahmet Önal'a, Türk Hava Yolları (THY) ile sözleşme imzalama yetkisi verildi. Bu kapsamda belediyesi ile THY arasında 1 Ağustos 2025 tarihinde cenaze nakil hizmetlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Kara yoluyla ulaşımın uzun sürdüğü illere gönderilecek cenazeler, en yakın havalimanına hava yoluyla ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Nakil sürecine ilişkin ulaşım giderleri belediyesi tarafından karşılanıyor. Nakil sürecinin organizasyonu belediye ekiplerince yürütülüyor.

Belediyesi verilerine göre, protokolün yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 34 cenaze hava yoluyla memleketine ulaştırıldı. Kent genelinde son bir yılda ise bin 583 taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi hava yoluyla memleketine ulaştırdı - Son Dakika

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