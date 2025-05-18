Kırıkkale'de 3x3 Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuvaya, gençler yoğun ilgi gösterdi. 14-15 ve 16-17 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarda toplam 20 takım mücadele etti. Turnuvaya ev sahipliği yapan Millet Bahçesi Basketbol Sahasında, heyecan dolu anlar yaşandı. Organizasyonun koordinatörlüğünü Sevde Kaya üstlendi.

Turnuvanın final gününde alana gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sporculara başarılar dileyerek gençlerle sohbet etti. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine Başkan Önal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer ve Tuncay Tuncer, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri, Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından takdim edildi. Törende konuşan Başkan Önal, gençlerin spora olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin spora olan ilgisi bizleri gururlandırıyor. Kırıkkale Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlarla hem sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz hem de gençlerimize sosyal alanlar sunuyoruz" dedi.