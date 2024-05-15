Kırıkkale'de 'Ailemiz İstikbalimiz' Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 'Ailemiz İstikbalimiz' Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Kırıkkale\'de \'Ailemiz İstikbalimiz\' Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de çeşitli kurumların müdürleri ve personeli, 'ailemiz istikbalimiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcıları da katıldı.

15.05.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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Kırıkkale'de çeşitli kurumların müdürleri ve personeli, "ailemiz istikbalimiz" sloganıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla farkındalık için yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kurum müdürleri ve personel, şehrin en yoğun olduğu Zafer Caddesi'nde yürüdü. Vali Yardımcıları Ahmet Ferhat Özen ve Oktay Erdoğan'ın da yer aldığı yürüyüşte katılımcılar, "ailemiz istikbalimiz" sloganı attı. Jandarma personeli ve gaziler de yürüyüşte yer alarak ailenin önemine dikkat çekti. Yürüyüş, belediye hizmet binası önünde son buldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 'Ailemiz İstikbalimiz' Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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