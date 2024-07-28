Kırıkkale'de Aşure Lokması Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Aşure Lokması Etkinliği

Kırıkkale\'de Aşure Lokması Etkinliği

Kırıkkale'de düzenlenen 'aşure lokması' etkinliğine Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal katıldı. Davetlilere aşure ikramı yapıldı ve Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu semah gösterisi sundu.

28.07.2024 16:50  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen "aşure lokması" etkinliğine katılan Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, davetlilere aşure ikramında bulundu. Etkinliğin sonunda da Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu tarafından semah gösterisi yapıldı.

Kırıkkale Alevi Kültür Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla "aşure lokması" etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, davetlilere aşure ikramında bulundu. Etkinliğin son bölümünde ise katılımcılar Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu'nu izledi.

Vali Makas, konuşmasında Anadolu'nun tarihine ve köklerine vurgu yaparak Horasan'dan gelen kültürel mirasın önemine dikkat çekti. Makas, "Anadolu, köklerine indiğinizde Horasan'dan gelen bir yurdun parçasıdır. Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin başlattığı bu kültür, matem ile birlikte yeniden bir dirilişi temsil eder. Aşure çorbasının içerisindeki çeşitliliğin harmanlanması gibi Anadolu da Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni bir arada olmalıdır. Birlikteliği ve birbirimizi sevmeyi başarmalıyız" dedi.

Başkan Önal da Muharrem ayının birlik ve beraberlik için bir vesile olması gerektiğini belirtti. Önal, "Hak katında lokmalarımız kabul olsun. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Matem ayı, birliğimize ve beraberliğimize vesile olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Anadolu coğrafyası Yunus Emreleri, Hünkar Hacı Bektaşi Velileri ve Mustafa Kemal Atatürkleri çıkaran topraklardır. Anadolu insanlarına selam olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Aşure Lokması Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 17:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Aşure Lokması Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement