Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Kırıkkale Belediyesi tarafından her fitar saatinde vatandaşlara yemek ikram ediliyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Önal, "Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizi yansıtan iftar soframızda hemşehrilerimizle buluştuk, Ramazan'ın bereketini ve dayanışmasını paylaştık. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde nice Ramazanlara" dedi. - KIRIKKALE