Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
06.03.2026 20:32  Güncelleme: 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Önal, iftar sofralarının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Kırıkkale Belediyesi tarafından her fitar saatinde vatandaşlara yemek ikram ediliyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Önal, "Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizi yansıtan iftar soframızda hemşehrilerimizle buluştuk, Ramazan'ın bereketini ve dayanışmasını paylaştık. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde nice Ramazanlara" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
20:13
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:15:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.