Kırıkkale'de Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Kırıkkale'de bir inek bataklığa saplandı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İneğin sağlık durumu iyi.

02.05.2025 11:56  Güncelleme: 12:02
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Kırıkkale'de bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Osman Gazi Mahallesi Kuşkonmaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bataklığa saplanan ineği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halat yardımıyla bataklıkta mahsur kalan ineği kurtardı. İneğin sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika

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