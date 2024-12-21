Kırıkkale'de Fiziksel Engelli Nimet Akdağ'ın İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kırıkkale'de Fiziksel Engelli Nimet Akdağ'ın İlk Doğum Günü Kutlaması

Kırıkkale\'de Fiziksel Engelli Nimet Akdağ\'ın İlk Doğum Günü Kutlaması

Kırıkkale'de 19 yaşındaki fiziksel engelli Nimet Akdağ, hayatında ilk kez doğum günü kutlaması yapmanın mutluluğunu yaşadı. Umuda Yolculuk Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, duygusal anlar yaşandı.

21.12.2024 09:36  Güncelleme: 09:41
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Kırıkkale'de 19 yaşındaki fiziksel engelli Nimet Akdağ, hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Akdağ, pasta keserken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırıkkale'de dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşayan fiziksel engelli Nimet Akdağ, 19. yaş gününe özel düzenlenen etkinlikle hayatında bir ilki yaşadı. Umuda Yolculuk Derneği'nin organizasyonuyla Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kutlama, renkli anlara sahne oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu'nun şarkılarıyla keyifli bir hale gelen etkinlikte, doğum günü pastasının kesildiği anlar mutluluk ve gözyaşlarını bir araya getirdi.

Hayatındaki zorlukları gönüllü bakıcısı Zeynep Yurtkuran'ın desteğiyle aşan Akdağ, "Zeynep ablama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde yaşıyorum. Annem yok, beni küçükken bırakıp gitti ama Zeynep ablam annem oldu" dedi.

Kutlamaya katılan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, "Nimet kızımızın 19. yaş gününü kutluyoruz. Çok büyük bir ailesi var ve biz de onun yanında olmaktan mutluyuz. Kırıkkale Belediyesi olarak engellilerin ve dezavantajlı grupların her zaman yanındayız" diye konuştu.

Umuda Yolculuk Derneği Başkanı Banu Doğan, "Nimet kızımızın pasta kesme hayalini gerçekleştirdik. Böyle özel kızlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Torununun bakımını üstlenen babaannesi Nimet Akdağ (82) ise, "Bakımı dedesi ve benim üzerimde. Allah razı olsun, Zeynep hanım çok destek oluyor. Onun sayesinde Nimet her yeri görüyor, geziyor. Bizlere çok yardımları oluyor, dualarımız eksik olmuyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Doğum günü etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Fiziksel Engelli Nimet Akdağ'ın İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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