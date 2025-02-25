Kırıkkale'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

28 öğrenci ve 1 öğretmen, okuldaki öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

25.02.2025 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri okula yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan öğretmen G.B. ve 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Mide bulantısı, Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Sağlık, Eğitim, Yerel, Kusma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
22:08 ABD’deki havalimanında faciadan dönüldü Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
21:44 Konya’da Polis Memuru Şehit Oldu Konya'da Polis Memuru Şehit Oldu
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
10:05 Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 00:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.