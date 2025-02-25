Kırıkkale'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri okula yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan öğretmen G.B. ve 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.