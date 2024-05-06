Kırıkkale\'de Hıdırellez kutlamalarında \'kadına el kalkamaz\' broşürleri dağıtıldı

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Kırıkkale'de polis ekipleri, Hıdırellez kutlama etkinliklerine katılan vatandaşlara "kadına el kalkamaz" broşürleri dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın "kadına el kalkamaz" sloganıyla yürütülen program çerçevesinde vatandaşları bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Polisler, Hıdırellez kutlamalarına katılan vatandaşlara "kadına el kalkamaz" broşürleri dağıttı. Bilgilendirici içeriklerin olduğu broşürler şehir merkezi ve ilçelerde de vatandaşlara ulaştırılıyor. - KIRIKKALE