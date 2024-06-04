Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırıkkale'de, güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirildi. Toplantıda, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısın ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı da gerçekleştirildi. Bu toplantıda da Vali Makas, ilçelerde yapımı devam eden ve planlanan kamu yatırımları hakkında ilçe kaymakamlardan bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi. - KIRIKKALE