Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ilin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirildi. Toplantıda, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı. Ayrıca, ilçelerin ihtiyaçları, sorunları, yatırımları ve projeleri de ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında değerlendirildi.

04.06.2024 16:16
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Kırıkkale'de, güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirildi. Toplantıda, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısın ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı da gerçekleştirildi. Bu toplantıda da Vali Makas, ilçelerde yapımı devam eden ve planlanan kamu yatırımları hakkında ilçe kaymakamlardan bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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