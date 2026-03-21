21.03.2026 15:52
Ramazan Bayramı dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de yoğun trafik yaşandı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle, 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönemin ara tatili sona eriyor, milyonlarca öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, kara yollarında hareketliliğe neden oldu. 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunun kesiştiği noktada araçlar zaman zaman tampon tampona ilerledi. Ana güzergahlarda trafik akışı yer yer yavaşlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında tedbirlerini artırdı. Ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini sürdürdü. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Güvenlik, Trafik, Yerel, Son Dakika

