 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri Vali Mehmet Makas tarafından verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri Vali Mehmet Makas tarafından verildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 komiser yardımcısının terfi ettikleri yeni rütbeleri, Vali Mehmet Makas tarafından Polisevi'nde düzenlenen törenle verildi. Vali Makas, terfi alan personellere yeni rütbeleriyle aziz millete ve Kırıkkale'ye hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesi temennisinde bulundu.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü\'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri Vali Mehmet Makas tarafından verildi
28.12.2023 - 20:56,
Abone Ol

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri, Vali Mehmet Makas tarafından verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan komiser yardımcısı 10 personelin rütbeleri, Polisevi'nde düzenlenen törenle verildi. Tören konuşan Vali Mehmet Makas, "Rabbim terfi alacak emniyet mensuplarımıza yeni rütbeleriyle, aziz milletimize ve Kırıkkale'mize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadesini kullandı

Devletin, her daim polisiyle, jandarmasıyla, silahlı kuvvetleriyle güçlü olduğunu ifade eden Makas, devletin aziz milleti için her daim var olduğunu belirterek, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket edip, aziz milletimizi baş tacı ederek hizmet yolunda birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Törende bir üst rütbeye terfi eden emniyet personeline rütbe işaretleri Vali Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtcu tarafından verildi.

Vali Makas, törende terfi eden personelini tebrik ederek görevlerinde üstün başarı diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polisevi, Tören, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri Vali Mehmet Makas tarafından verildi - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 22:08:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri Vali Mehmet Makas tarafından verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement