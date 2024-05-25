Kırıkkale Valiliği bünyesindeki koro KALEFEST etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verdi - Son Dakika
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Kırıkkale Valiliği bünyesindeki koro KALEFEST etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verdi

Kırıkkale Valiliği bünyesindeki koro KALEFEST etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verdi

Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen KALEFEST etkinlikleri kapsamında, Valilik bünyesindeki bazı kurumların müdür ve memurlarından oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi. 25 kişilik koro, gösterdiği sahne performansıyla usta ses sanatçılarını aratmadı. Konserde, Vali Yardımcısı Mustafa Erkıran ve eşi Neslihan Erkıran da sahne aldı. Vali Mehmet Makas, konuşmasında birlik ve beraberliği daha üst düzeye taşımak, Kırıkkale'nin tanıtımını sağlamak ve insanları mutlu etmek amacıyla festivaller düzenleyeceklerini belirtti.

25.05.2024 03:27
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Kırıkkale'de Valilik bünyesindeki bazı kurumların müdür ve memurlarından oluşan koro, KALEFEST etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verdi. 25 kişilik koro, gösterdiği sahne performansıyla usta ses sanatçılarını aratmadı.

Kırıkkale Valiliği tarafından kurumlar arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan düzenlenen KALEFEST etkinlikleri devam ediyor. Valilik bünyesindeki bazı kurumların müdür ve memurlarından oluşan koro, şef Şeref Can Gizlenci yönetiminde, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. 25 kişilik koro, Türk Sanat Müziği ve nostalji şarkıları seslendirdi. Bazı vatandaşlar da zaman zaman koroya eşlik etti.

Sahne alan Vali Yardımcısı Mustafa Erkıran, eşi Neslihan Erkıran ile birlikte hem çaldı hem de "Yıldızların altında" şarkısını seslendirdi. "Kanun" ve "ut" çalan Erkıran çifti, sahnedeki performansıyla vatandaşların beğenisini topladı.

Koroda bulunan Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da "Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun" eserini seslendirdi.

"Devlet milleti için vardır"

Vali Mehmet Makas, konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Gayemiz ne? Tek gayemiz; Kırıkkale'mizde var olan birlik ve beraberliği daha üst düzeye taşımak, Kırıkkale'mizin tanıtımını sağlamak ve insanımızı mutlu etmek. Bizim devlet geleneğinin kökünde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' var. Bu ne demek? Devlet milleti için vardır. Dolayısıyla bizler sizlerin emrinizdeyiz. Daha güzel festivallere sizlerle beraber yapacağız" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ise iş adamlarının desteğiyle kamu kaynağı kullanılmadan Kırıkkale'nin tarihini, kültürünü ve turizmi tanıtmak için güzel bir organizasyon yapıldığını söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valiliği bünyesindeki koro KALEFEST etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Valiliği bünyesindeki koro KALEFEST etkinliklerinde Türk Sanat Müziği konseri verdi - Son Dakika
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