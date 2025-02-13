Kırıkkale Valisi Makas'tan Balışeyh İlçesine Ziyaret - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Makas'tan Balışeyh İlçesine Ziyaret

Kırıkkale Valisi Makas\'tan Balışeyh İlçesine Ziyaret

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 13. yüzyıla dayanan Balışeyh ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerileri sundu. 'Hizmet anlayışımız, vatandaş memnuniyeti' diyen Vali, devlet-millete hizmet ilişkisine dikkat çekti.

13.02.2025 17:37  Güncelleme: 17:41
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, tarihi 13. yüzyıla dayanan Balışeyh ilçesini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. "Hasbial Buluşmaları" programında konuşan Makas, "Hiç kimseye yukarıdan bakma lüksümüz yok, ahkam kesme lüksümüz de yok" dedi.

Kırıkkale'nin önemli ilçelerinden biri olan Balışeyh, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla öne çıkıyor. Geçmişi 13. yüzyıla dayanan ilçe, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucularından Şeyh Edebali'nin bir diğer adı olan "Balı-Şeyh"ten adını alıyor. Selçuklu dönemine ait eserlerin bulunduğu ilçede, 1121 yılında inşa edildiği tahmin edilen Ballı Camii, ihtişamıyla dikkat çekiyor. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Hasbihal Buluşmaları" kapsamında Balışeyh ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Kaymakam Ali Kaan Tunçer'i makamında ziyaret eden Makas, ardından Belediye Başkanı Savaş Akyüz ile ilçedeki çalışmalar hakkında görüştü. İş yerlerini de ziyaret eden Vali Makas, esnaf ve vatandaşları toplantıya davet ederek doğrudan talep ve sorunlarını dinleme fırsatı sundu. İl müdürlerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Muhtarların ve vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Vali Makas, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirtti.

"Sizi dinleyeceğiz ve çözüm üretmeye çalışacağız"

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, vatandaşların sorunlarını doğrudan dinleyerek çözüm üretmenin önemine vurgu yaptı. Kamu hizmetlerinin temel amacının vatandaş memnuniyetini sağlamak olduğunu belirten Makas, "Dertleri yerinde dinleyelim, il müdürlerimiz cevapları versin, orta yolu bulalım ve vatandaşımızın memnuniyetini sağlayalım. Çekinmeyin, burada rütbe yok; sizi dinleyeceğiz ve çözüm üretmeye çalışacağız. Milletin duasını almaya gayret edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla çalışarak devletimizi ayakta tutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaş hepimizin velinimetidir"

Devletin, millete hizmet ettiği sürece var olacağının altını çizen Makas, kamu görevlilerinin vatandaşlara karşı samimi bir anlayışla yaklaşması gerektiğini ifade etti. Makas, "Devlet, başımızın tacıdır. Devlet, milletine hizmet ettiği müddetçe vardır. Bir vatandaş, 'Ey kaymakam! Vergimle maaşını ben ödüyorum. Şu nedir?' diyerek hiddetli bir şekilde odaya giriyor. Vatandaştır, haklıdır. Esnaf olan muhtarlarımız vardır; dükkanlarda 'Müşteri velinimetimizdir' yazardı. Vatandaş da hepimizin velinimetidir. Vatandaş yoksa bu makamların hiçbiri yoktur" diye konuştu

"Hiç kimseye yukarıdan bakma lüksümüz yok"

Vali Makas, kamu görevlilerinin vatandaşlara karşı samimi ve anlayışlı olması gerektiğini belirterek, "Öyle bir anlayışla hareket etmeliyiz ki vatandaş, 'Allah razı olsun, sen olmasan maaşımızı alamayacağız' diyebilmeli. Eğer bu yaklaşımla vatandaşın çayını ısmarlayıp onu dinlerseniz, işini çözemeseniz bile emin olun ki o vatandaş, 'Allah razı olsun, işi çözemedin ama beni dinledin' diyecektir. Çünkü bizim vatandaşımızın en çok ihtiyacı olan şey dinlenilmek. Hiç kimseye yukarıdan bakma lüksümüz yok, ahkam kesme lüksümüz de yok" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Makas'tan Balışeyh İlçesine Ziyaret - Son Dakika

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