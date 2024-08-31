Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Büyük Zaferi Kutladı

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaptığı açıklamada, bu büyük zaferin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas'ın ev sahipliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, MKE tesislerinde gerçekleştirildi. Resepsiyonda, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve davetliler, Vali Makas'a bayram tebriklerini sundu.

Resepsiyonda konuşan Vali Makas, bu büyük zaferin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını vurguladı. Vali Makas, konuşmasına Yahya Kemal'in "Şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi, Senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi, Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın" dizeleriyle başlayarak, davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk ordusunun savaş sanatını dünyaya öğrettiği ve çok küçük birliklerle devasa düşman kuvvetlerini mağlup ettiği bir dönüm noktası olduğunu belirten Makas, "Batılın temsilcisi olan güruhun karşısında duran bir milletin fertleri olarak ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Makas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan bu zaferin, Türk milletinin bağımsızlık ve dirilişinin simgesi olduğunu ifade etti. - KIRIKKALE