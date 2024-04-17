Kırklareli Babaeski'de Şehitler Haftası anması yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de Şehitler Haftası anması yapıldı

Kırklareli Babaeski\'de Şehitler Haftası anması yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla şehitler mezarları başında anma töreni düzenlendi. Babaeski Kırk Şehitler Gençlik Merkezi'nin temsilcileri, şehit mezarlarını temizledi ve dualar etti. Şehitlere minnettarlıklarını dile getiren temsilciler, onların vatan ve millet için gösterdikleri fedakarlığın eşsiz bir örnek olduğunu vurguladı.

17.04.2024 15:16
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Şehitler Haftası dolayısıyla Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şehitler mezarları başında anıldı.

Babaeski ilçesinde 14-20 Nisan arasında kutlanan Şehitler Haftası dolayısıyla şehitler mezarlığına giden, Babaeski Kırk Şehitler Gençlik Merkezi'nin temsilcileri, burada bulunan şehit mezarlarını temizledi.

İlçede bulunan şehitliklite görevlileri başında şehadete kavuşan, kahramanların kabirlerini ziyaret eden görevlileri ve gönüllü gençler, şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Şehitlik mertebesine ulaşmak için canlarını vatanları uğruna feda eden şehitlere sonsuz minnettar olduklarını belirten temsilciler, vatan ve milletin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği için gösterdikleri fedakarlıkla şehitlerin eşsiz birer örnek olduğunu dile getirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Babaeski, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli Babaeski'de Şehitler Haftası anması yapıldı - Son Dakika


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