Kirli Önlük Sanatevi öğrencilerinin Eskişehir temalı resim sergisi açıldı

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Kirli Önlük Sanatevi öğrencilerinin yaptıkları eserlerden oluşan "Eskişehir" temalı resim sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sosyal Kütüphane'de açıldı. Sergiyi ziyaret eden EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eserleri yakından inceleyerek çocukları tek tek kutladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kirli Önlük Sanatevi öğrencileri tarafından yapılan eserlerden oluşan "Minik yüreklerde büyük hayaller ile Eskişehir" temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kentpark içerisinde bulunan EBB Sosyal Kütüphane'de yapılan sergi açılışına EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Çocukları, eğitmenleri ve ailelerini ortaya çıkarılan eserler için kutlayan Büyükerşen, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın gözünden, onların hayallerinden ortaya çıkan resimlerin hepsi de çok güzel. Evlatlarımı gözlerinden öpüyorum. Eskişehir'de bugüne kadar yaptığımız tüm projeleri sizler için, sizlerin mutluluğu için gerçekleştirdik. Hepinizi çok seviyor ve kutluyorum."

Kurdele kesimi sonrası Büyükerşen, resimleri tek tek inceleyerek çocuklarla sohbet etti.

Eskişehirliler, sergiyi 10 Mart'a kadar ziyaret edebilecek.