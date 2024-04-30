Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gezgin Öğretmen ve Doğa gözlemcisi Ümit Bartın, evine giderken garip sesler duydu ve 2 kirpinin oynadığı anlara şahit oldu. Bartın, cep telefonuyla bu ilginç anları kayıt altına aldı. Kirpilerin normalde cana yakın hayvanlar olduğunu belirten Bartın, kavga eder gibi hareketli anları ve çıkardıkları seslerin kendisini şaşırttığını söyledi. Kirpilerin tehlike anında kendilerini bir top şeklinde kapatmalarına rağmen, Bartın'ın yanında olmasına rağmen aynı hareketli anlarına devam etmelerinin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

30.04.2024 20:36
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Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gezgin Öğretmen ve Doğa gözlemcisi olarak tanınan Ümit Bartın, kirpilerin ilginç hallerini saniye saniye kayıt altına aldı.

Evine gittiği sırada garip sesler duyduğunu belirten Bartın, 2 kirpinin oynadığı anlara şahit oldu. Bartın, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ümit Bartın, "Normalde Kirpilerin çok cana yakın hayvanlar olduğunu biliyorum ve doğada karşılaştığım iki kirpinin kavga eder gibi hareketli anları ve çıkardıkları sesler beni çok şaşırttı doğrusu. Hemen görüntü almaya başladım. Daha çok gece vakti beslenmek için yuvalarından çıkan kirpiler herhangi bir tehlike anında kendilerini bir top şeklinde kapatırlar ama onları kayda alırken yanı başında olmama rağmen aynı hareketli anlarına devam etmeleri ayrı bir mutluluktu benim için" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Bartın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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