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Kırsal mahallelere memba kalitesinde su - Son Dakika

Kırsal mahallelere memba kalitesinde su

19.01.2022 15:58
Kırsal mahallelere memba kalitesinde su

Kırsal mahallelerdeki içme suyu yatırımlarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Arıtma Tesisi'ni yenileyerek devreye aldı.

Kırsal mahallelerdeki içme suyu yatırımlarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Arıtma Tesisi'ni yenileyerek devreye aldı. Yaklaşık 29 km uzunluğundaki şebeke hattıyla mahalleleri memba kalitesinde suya kavuşturdu.

Bafra Ovası'nda 7 bin 693 hektar tarım arazisine sulama suyu verilerek verimi artıracak 19 Mayıs Dağköy Barajı Arıtma Tesisi'nin yapımı sürerken, SASKİ Genel Müdürlüğü Nebiyan Arıtma Tesisi' nden "Muhtelif Köylere İçme Suyu Temini Projesi" ile yatırımlarının yüzde 98'ini tamamladı. 14 milyon 46 bin 429 TL'lik yatırımla bakımları yapılıp yenilenen Nebiyan Arıtma Tesisi'ni işletmeye alan SASKİ, tesisten suyu mahallelere ulaştıracak 28,9 km uzunluğundaki şebeke boru hattı döşedi.

Kış şartlarına rağmen köylerin içme suyu sorunlarını çözmek için altyapı çalışmalarına devam eden SASKİ, projeyle uzun yıllardır beklenen hasreti sona erdirdi. Arıtma tesisindeki suyu yerin altından Düzköy, Karagöl, Çiftlikköy Ormancık, Çepinler ile Atakum ilçesine bağlı Kurugökçe ve Kayagüney Mahallelerine ulaştıran SASKİ, 7 mahalledeki abonelere kesintisiz su verdi. Diğer mahallelerdeki abone bağlantı ve içme suyu hattı döşeme işlemleri de sürüyor. Musluklarından akan su sayesinde sıkıntıları sona eren Düzköy ve Karagöl'deki mahalle sakinleri, yatırımdan dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Emine Usta, "Çok şükür su çilemiz bitti. Musluklarımızdan kaliteli su akıyor. Sebep olup su sorunumuzu çözen belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

27 yaşındaki Kadriye Bayrak, "Karagöl mahallesinde su kesildiği zaman haftalardır gelmiyordu. Su olmazsa olmuyor. Evin bütün işleri aksıyordu. Taşıma su kullanıyorduk. Çok şükür su problemimiz sona erdi. Artık su içebiliyoruz. Memba kalitesinde suya kavuştuğumuz için memnunuz" diye konuştu.

Düzköy Muhtarı İsmet Usta, "Bugüne kadar belediyelerin gönderdiği tankerlerden su taşıyarak idare ettik. Bu tarif edilmez bir mutluluk. Suyumuz kalitesiyle çok güzel. Teşekkürle ifade edemeyeceğim sevinçteyim. Sebep onlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Karagöl Muhtarı Eşref Kalaycı ise şunları söyledi:

"Mahallemizin yüksek kesimlerinde oturan vatandaşlarımız suya kavuşamazken, alçak kesimlerdekiler ise kısmen su kullanabiliyordu. 6 ay su akmayan hanelerimiz vardı. Tankerlerle su getiriliyordu ama yeterli olmuyordu. Susuzluk bambaşka bir şey." - SAMSUN

Kırsal mahallelere memba kalitesinde su

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İçme Suyu, Samsun, Mayıs, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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