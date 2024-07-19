Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, gençlerle birlikte gezi düzenleyecek

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Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği; gençlerle birlikte oluşturulan 'Şühedanın İzinde' projesiyle geziye gidecek.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yapan Anadolu Şehit Aileleri Derneği ile gençler tarafından; 'Şühedanın İzinde' isimli proje tanıtım toplantısı yapıldı. Şehirde ikamet eden şehit yakınları, terör gazileri, Kıbrıs Gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki YKS sınavına giren çocuklarla birlikte Bursa ve Çanakkale Gezisi düzenlenecek. Gezi programıyla 300 kişi Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa şehrini gezecek ve Çanakkale'de şehitlik ziyareti yaparak tarihe tanıklık eden bölgeleri ziyaret edecekler.

Pazartesi günü başlayacak program 3 gece 2 gündüz sürecek. - KIRŞEHİR