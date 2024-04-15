Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı\'nda Ücretsiz Dükkan Tahsisi Başvuruları Başladı

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El emeği ürünlerin satışının yapılacağı Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda ücretsiz dükkan tahsisi için başvurular bugün başladı.

Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda yer almak isteyen kadınlar, bugünden itibaren 19 Nisan'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kayıt yaptırabilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kadınların ekonomik ve sosyal alanda var olmalarının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Kırşehir'de açmış olduğumuz Kadın Emek Pazarı'nda emekçi kadınlarımız üretmiş oldukları ürünleri hemşehrilerimize sunmakla kendilerinin ekonomik alanda da var olduklarını hissettirmekte ve isterlerse neler yapabileceklerini göstermektedirler. Şu bilinmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımızda kadınlarımızın kendi yaşamlarını istedikleri şekilde düzenlemelerinin çok önem arz etmektedir. Kadınlarımız aile içinde, kamusal yaşamda ve de iş hayatında daha eşitlikçi bir ilişki talep etmektedir. Kadınlarımız daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumlu olduğu zaman toplum da daha güçlü olacaktır. Bu da kadınlarımızın ekonomik-üretim alanlarında daha çok yer almalarıyla mümkün olacaktır. Sosyo-ekonomik kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle Kadın Emek Pazarı'nın tüm emekçi kadınlarımıza ve Kırşehir halkına hayırlı olmasını diliyorum."