Kırşehir Belediyesi\'nin S Plaka İhtiyacı İhalesi İptal Edildi

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Kırşehir Belediye'sinin S Plaka ihtiyacı için çıktığı ihale davasında Yozgat İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Kırşehir Belediyesi'nin S Plaka ihtiyacını gerekçe göstererek çıktığı ve S Plakalı araçların yetersizliğini gerekçe gösterdiği ihalenin iptali davasında servis şoförü Emre Kanalmaz, mahkeme tarafından haklı bulundu. Kanalmaz savunmasında; "Kamu hükmü gereği piyasa araştırması yapılarak ihaleye çıkıldığı ve öğrenci taşımacılığında kullanılan S Plaka ihtiyacının var olduğu belirtiliyor. Kırşehir Belediyesi, servis şoförlerine verdiği sözde durmadı. İhtiyaç olmamasına rağmen belediye ihaleye çıktı ve ihaleye katılım olmadı. Mahkemelik olunmasına rağmen ihaleye çıkıldı" dedi.

Yozgat İdare Mahkemesi 2577 sayılı kanun 27. maddesini gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına tebligatın tamamlanması İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi 2/E fıkrası uyarınca kesin olmak üzere karar verdi. Öte yandan Kırşehir Belediyesi, araca takılı olmayan 51 servis plakasının iptali sonrası ihaleye çıkarak usul hatası yaparak mahkemeye de ihale için alınmış belediye encümenine ait yetki verilmesine dair karar sunamamıştı. - KIRŞEHİR