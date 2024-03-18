Kırşehir\'de Çanakkale Şehitleri için dua edildi, mezarlarına karanfil bırakıldı

Kırşehir'de Çanakkale Şehitleri için dua edilip Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda; şehit ve gazi dernekleri ile Kırşehir Valiliği şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Anma töreninde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çanakkale Şehitleri'nin hayatlarını hiçe sayarak şehadet şerbeti içtiklerini ve şehitlik mertebesine yükselenlerin gösterdiği kahramanlığın yeni yetişen nesillere örnek olduğunu söyledi. Kur'an Tilavetinin okunmasının ardından Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde, terör şehitlerinin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda tarih bilincinin kazanılması adına eğitimciler; Çanakkale Zaferi ile ilgili video izletti ve öğrenciler şiir ve kahramanlık türküleri seslendirdi. - KIRŞEHİR
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.