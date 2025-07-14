Kırşehir\'de Sokak Hayvanlarına Destek Etkinliği

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Barosu Genç Avukatlar Komisyonu tarafından sokakta yaşayan 'patili dostlara' destek olmak amacıyla farkındalık ve dayanışma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde toplam 120 kilo mama temin edilerek ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Kırşehir Barosu'na bağlı genç avukatların öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte; şehirdeki sokak hayvanlarının beslenme sorunlarına dikkat çekildi. Gönüllü katılımcıların desteğiyle toplanan mamalar, belirlenen bölgelerde hayvanlar için dağıtıldı. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan organizasyon temsilcileri; toplumun sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Komisyon üyeleri; bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti. - KIRŞEHİR