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Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi

GİRESUN - Giresun'da kış uykusundan uyanan bir ayı, erimeye yüz tutan karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Son günlerde kış uykusundan uyanan ayıların arı kovanlarına zarar verdiği Giresun'da, bu defa Sis Dağı'nda yiyecek arayan ayı görüntülendi.

Ayı popülasyonunun son yıllarda artmaya başladığı Giresun'da yüksek kesimlerde ve yerleşim yerlerine kadar ayıların indiği görülüyor. Bir süre önce Giresun'un Alucra ilçesinde onlarca arı kovanını parçalayan ayılar bu defa Sis Dağı yaylasında yiyecek ararken görüntülendi. Bahar mevsimin gelmesi ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek araması kameraya yansıdı. Trabzon ile Giresun il sınırında bulunan obada bir boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayı görüntülendi. Kar üzerinde yürüyerek evlerin kapı ve pencerelerine yanaşan boz ayı uzun bir süre görüntülere yansıdı. Evlerde açık yer bulamayan ayı daha sonra başka evlere doğru ilerledi.