Kış Uykusundan Uyanan Boz Ayı Görüntülendi

Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.
İspir ilçesindeki Şeytan kayaları bölgesinde doğa yürüyüşü yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan, yavru boz ayı ile karşılaştı. Dağların oğlu lakabıyla bilinen Bülent Erkan, boz ayının dik kayalara tırmanışını görüntüledi. Ayı gözlemi yapmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Erkan, "3 gündür gözlemlere yapıyorum. Kış uykusundan uyanan sağlıklı boz ayı yiyecek arıyordu" dedi. - ERZURUM
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