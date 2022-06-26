Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular - Son Dakika
Üye Girişi

Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular

26.06.2022 12:29

- Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk: "Amacımız okuma kültürünü geliştirmek, okumanın önemini inanlara hissettirmek" Bilecik'te öğrenim gören ortaokul ve lise...

- Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular

Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk:

"Amacımız okuma kültürünü geliştirmek, okumanın önemini inanlara hissettirmek"

BİLECİK - Bilecik'te öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için 'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla etkinlik düzenlendi. Öğretmenleriyle birlikte sokakta kitap okuyan gençler, farkındalık oluşturmak istedi. Kütüphane önündeki kaldırıma koyulan sandalye ile birlikte öğrenciler, seçtikleri bir kitabı sonuna kadar okudu.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk, 'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, "Bu çerçevede yaptığımız bu etkinliğimiz kitap okuma etkinliği. Amacımız okuma kültürünü geliştirmek. Okumanın önemini inanlara hissettirmek için böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Bunun için okulumuzdan minik öğrencilerimiz katıldı. Okumak hayattır" dedi.

YORUMLAR
500
Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar
Kaynak: İHA

Selda Öztürk, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 12:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement