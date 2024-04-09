Kıyıköy\'de Dünya Romanlar Günü etkinliği düzenlendi

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Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

İlçede faaliyet gösteren bir dernek tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman Şenliği düzenlendi. Saat 21.00'da Güven Mahallesi Babaküstü Mevkiinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, vatandaşlar davul eşliğinde roman havası oynadı.

Düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Emrah Taşan, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz Roman Şenliği Kıyıköy'de bir ilk oldu. Bunun gibi etkinlikleri her sene yaparak bir gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. - KIRKLARELİ