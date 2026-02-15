Kızılay'dan Öğrencilere Yardım

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Türk Kızılay, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gazi İlkokulu'ndaki 158 öğrenciye öğrenciye mont, eşofman altı ve çorap hediye etti.

Okula giden Türk Kızılay görevlileri, Okul Müdürü İsmet Telli tarafından karşılandı. Bir süre çocuklarla sohbet eden Kızılay görevlileri, daha sonra hediye paketlerini verdi.

Gazi İlkokulu'ndaki hediye takdim programına İstanbul Ataşehir Kızılay Şube Başkanı Talha Keleş, Balıkesir Şube Başkanı Burak Kelemençe, Kızılay Burhaniye Temsilcisi Betül Erten Akbay ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Yardımların devam edeceğini kaydeden Akbay, "Bu gün Gazi İlkokulu'ndaki 158 öğrencinin tamamına mont, eşofman altı ve çoraplardan oluşan hediye paketlerini takdim ettik. Önce öğrencilerimizle sohbet ettik. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Hediyelerin temininde İstanbul Ataşehir Kızılay Şubesi ile Balıkesir Kızılay Şubesi destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" dedi.