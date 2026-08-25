Kızılçukur Vadisi'nin 41 Yıllık İkramcısı - Son Dakika
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Kızılçukur Vadisi'nin 41 Yıllık İkramcısı

Kızılçukur Vadisi\'nin 41 Yıllık İkramcısı
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Reşat Yüzen, Kızılçukur Vadisi'nde 41 yıldır turistlere hizmet veriyor, kendi ürünlerini ikram ediyor.

Kapadokya'nın önemli destinasyonları arasında yer alan Kızılçukur Vadisi'nde 70 yaşındaki Reşat Yüzen; 41 yıldır kayadan oyma kafesinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Ömrünün yarısından fazlasını turistlere hizmet ederek geçiren Yüzen, kendi yetiştirdiği ürünleri ziyaretçilere ikram ederken, kazandığı bahşişlerle geçimini sağlıyor.

Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Kızılçukur Vadisi, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin yürüyüş rotasında bulunuyor. Vadide yürüyüş yapan turistler, kayaların içerisine oyulmuş küçük kafede mola vererek hem dinleniyor hem de 70 yaşındaki Reşat Yüzen'in ikramlarından tadıyor. 41 yıl önce vadideki kayadan oyma 9 metrekarelik mağarayı kullanmaya başlayan Yüzen, zaman içerisinde burayı küçük bir kafeye, önündeki alanı ise bahçeye dönüştürdü. Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri turistlere ikram eden Yüzen, ziyaretçilerden aldığı bahşişlerle yaşamını sürdürüyor.

"Bir yıl boyunca fidan diktim"

Kafeyi ilk işletmeye başladığında vadide bulunan ağaçların tamamının kuruduğunu anlatan Reşat Yüzen, bölgeyi yeniden yeşillendirmek için bir yıl boyunca fidan diktiğini söyledi. Yüzen, yıllar içerisinde kafesinin turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini belirterek, gelen ziyaretçilerle sohbet etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Kapadokya'da başka yerde olmayan bir mekan"

Kızıl Vadi'de zaman zaman yürüyüş yaptığını ve Yüzen'in kafesinde mola verdiğini söyleyen Muammer Aydın ise mekanın bölge için farklı bir yere sahip olduğunu belirtti. Aydın; "Zaman zaman Kapadokya bölgesinde yürüyüşe çıkıyorum. Kızıl Vadi'den geçerken bu kafede mola veriyorum. Burası çok nadir bulunan ve Kapadokya bölgesinde başka yerde olmayan bir mekan. Burada yürürken mola vererek dinleniyoruz" dedi. Kayaların arasında 9 metrekarelik mütevazı kafesinde 41 yıldır turistleri ağırlayan Reşat Yüzen, ilerleyen yaşına rağmen her gün vadideki yerini alarak Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında kendine özgü yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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