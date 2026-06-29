Kızıltepe'de Üç Cinayet Davası Devam Ediyor

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Mehmet Kaya, Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli'nin öldürülmesine ilişkin ailenin komşusu Mirhan Can ile cinayetin ardından Can'la birlikte hareket ederek, delil karartmakla suçlanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Mirhan Can dışındaki sanıkların tahliyesine karar verdi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mirhan Can, Vedat Eke ve Bünyamin Karatay ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden çok sayıda avukat da duruşmayı takip etti.

Duruşmada savcı, dosyadaki mevcut delil durumu ve işlenen suçun ağırlığını göz önünde bulundurarak üç sanığın da tutukluluk halinin devamını istedi. Müşteki avukatları da soruşturmanın derinleştirilmesi ve eksik delillerin toplanması talebinde bulundu.

Beyanların ardından mahkeme heyeti Mirhan Can'ın tutukluluğunun devamına, Vedat Eke ve Bünyamin Karatay'ın ise tahliyelerine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 23 Ekim'e erteledi.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ

Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Başak Ayyıldız, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın sadece taraflar açısından değil, toplumun adalet duygusu açısından da sınav olduğunu vurguladı.

İddianamede ağır suçlamalar bulunduğunu ifade eden Ayyıldız, "Bir kadının, bir erkeğin ve 5 yaşındaki bir çocuğun yaşamdan koparıldığı bu vahim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması zorunludur. Beklentimiz yargılama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi, delillerin titizlikle değerlendirilmesi ve mahkemeden çıkacak kararın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusunda güçlü bir mesaj taşımasıdır. Hiçbir şüphe karanlıkta bırakılmamalıdır. Bu dava, yalnızca üç kişinin yaşamını yitirdiği sıradan bir ceza dosyası değildir" diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Nurullah Öner ise, "Ailelerin yaşadığı onca sıkıntı, acı ve keder ortadayken dosyada henüz birçok delil toplanmamış ve bazı tanıklar dinlenmemişken iki sanığın serbest bırakılmasını anlayamıyoruz. Sanıklar mahkemeye pişkin pişkin gelip hiçbir şeyden haberleri olmadığını anlatıyorlar. Düşünün; bir şahıs gidecek bir aileyi yok edecek, diğeri 'Ben onunla beraber gideceğim ama haberim yok' diyecek. İnsanın doğasına aykırı bu savunmalara, dosyada HTS kayıtları ve kamera görüntüleri gibi deliller olmasına rağmen itibar edilmiştir. Bu kararı kabul etmiyor, itiraz edeceğimizi bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatlarından Özlem Metin Engin de tahliye kararını vicdanlı ve hukuka uygun bulmadıklarını bildirdi.

İDDİANAME

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda Kaya ailesinin komşusu Mirhan Can ile Vedat Eke ve Bünyamin Karatay hakkında dava açılmıştı.

Mirhan Can'ın, tasarlayarak kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, cinayetlerin ardından evdeki mücevherat ve parayı alması nedeniyle "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Diğer sanıklar Vedat Eke ve Bünyamin Karatay'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.