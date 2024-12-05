KMÜ'de Sinema ve Felsefe Konferansı - Son Dakika
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KMÜ'de Sinema ve Felsefe Konferansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, sinema ve felsefe ilişkisi anlatıldı.

05.12.2024 23:31
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KMÜ'de 'Sinema ve Felsefe' konferansı

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından "Sinema ve Felsefe" konferansı düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa konuşmacı olarak katılan Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Duyar, sinema ve felsefe konusunu anlattı. Konferans sonunda bilgi veren Duyar, "Sunumu hazırlarken amacım, konunun kapsamlı bir şekilde anlaşılması için zemin hazırlamaktı. Çok basit terimlerle ve ifadelerle öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmaya çalıştım. Zor meselelerin anlaşılmasını sağlamak ve sağlam bir temel oluşturmak istedim. Bu yüzden sinemanın ilk ortaya çıktığı zamanlardan itibaren tarihi bir gelişim süreci izledik. Bu süreçte ele aldığımız filozoflar, sinema-felsefe ilişkisinde sürekli atıf yapılan, sıkça takip edilen isimlerdi. Bu anlamda öğrencilere bir yol haritası sunmak, film ve okunacak kitaplar açısından rehber niteliğinde bir konferans oldu. Katılım oldukça yoğundu, bu durumdan da memnun kaldım" dedi.

Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu Başkanı Sümeyye Berk, sinemaya ve felsefeye ilgisinin olduğunu belirterek, "Etkinliğin bu kadar faydalı olacağını düşünmemiştim. Sinemaya ve felsefeye olan ilgim bu konferansla daha da arttı. Hocamız sempozyumdan bahsetti, topluluk olarak sempozyuma katılmayı düşünüyoruz. Amacımız, öğrencileri bilgilendirmekti" diye konuştu.

Konferansa katılan Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Demir, "Söyleşiye katılmadan önce bu konularda çok fazla bilgim olmadığını fark ettim. Söyleşi sonrası, sinemada özellikle felsefi anlamda bilgilerin yoğun olduğunu gördüm. Sinema demekle geçmememiz gerektiğini anladım. Söyleşiden sonra zamanın tanımı, benim için çok farklı bir anlam kazandı diyebilirim" dedi.

Konferans Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Yakup Yaşar'ın konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Duyar'a katılım belgesi vermesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KMÜ'de Sinema ve Felsefe Konferansı - Son Dakika

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