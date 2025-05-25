Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı\'nda Yılsonu Sergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrencileri, bir yıllık eğitimlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2024-2025 eğitim-öğretim dönemini tamamlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarda mezuniyet törenleri, yılsonu gösteri ve sergileri gerçekleştirilecek. Etkinliklerde büyükşehir belediye konservatuvarı öğrencileri, aldıkları eğitimi gözler önüne serecek. Bu bağlamda büyükşehir belediye konservatuarının geleneksel ve güzel sanatlar bölümlerinin yıl sonu sergisi ise 27 Mayıs Salı günü açılacak. Seka Sanat İhtisas Merkezi'ndeki açılış saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Bölümünün; resim, çocuk resim ve seramik ile geleneksel sanatların; çini, minyatür, ebru, tezhip, hat, çocuk ebru ve kat'ı branşlarındaki eserler yer alacak. Her iki sergi 15 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak. - KOCAELİ