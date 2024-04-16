Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Parklarını Yeniliyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz aylarında çocukların vakit geçirecekleri parklarda tamirat, bakım ve yenileme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları çerçevesinde park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu minvalde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sorumluluk alanları çerçevesinde bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat, bakım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor. Büyükşehir belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için şehrin dört bir yanına kazandırdığı oyun parkları ve spor gereçleri tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşturuluyor. - KOCAELİ