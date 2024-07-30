Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne 10 körüklü otobüs daha katıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 81 otobüsten 10 körüklü otobüs daha filoya dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde otobüs filosuna katılan 50 aracı düzenlediği tanıtım töreninin ardından hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 81 otobüsten 10'u daha Kocaeli'ye ulaştı. 50'si 12 metre, 31'i körüklü olmak üzere toplam 81 yeni otobüs satın alan Büyükşehir, 18 metre uzunluğundaki 10 körüklü otobüsü daha teslim aldı. Yeni otobüsler Osmangazi Köprüsü'nden Kocaeli'ne giriş yaparak filoya dahil oldu.

18 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. Çarpışma ve sürücü ikaz sistemine sahip ve yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip. Son model yangın ikaz söndürme sistemine sahip otobüslerde, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebekli, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor. - KOCAELİ