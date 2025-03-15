Kocaeli\'de 101 Yaşındaki Bedia Demirtürk\'e Evde Bakım Hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden olan, yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerden dolayı öz bakımını yapamayan vatandaşlara sunduğu "Evde Bakım Hizmeti", 101 yaşındaki Bedia Demirtürk'e de büyük kolaylık sağlıyor. Demirtürk, bir asırlık ömrüyle görenlere 'maşallah' dedirtiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan "Evde Bakım Hizmeti", yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerden dolayı öz bakımını ya da yaşadığı ortamın temizliğini yapamayan kişilere duş, saç, tırnak kesimi, saç-sakal tıraşı gibi hizmetler veriyor. Bu kapsamda yaşı itibariyle görenlere 'maşallah' dedirten Bedia Demirtürk de büyükşehirin bu hizmetinden yararlanıyor. 101 yaşındaki Bedia Demirtürk'ün oğlu Çetin Demirtürk, evde bakımdan hasta karyolası hizmetine kadar hiçbir konuda desteğini esirgemeyen büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

"Annemin bakımını kızlar yapıyor"

Gölcük Değirmendere'de 101 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan ve 2 yıldır evde öz bakım hizmeti alan Bedia Demirtürk'ün oğlu Çetin Demirtürk, "Yaklaşık 2 senedir evde bakım hizmeti alıyoruz. Çok memnunuz. Annemi banyoya alıyorlar, yıkıyorlar. Tırnakları varsa kesiyorlar, bakımlarını yapıyorlar. Kuruyorlar, giydiriyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar. Sağ olsunlar gayet memnunuz. Hasta karyolasını tahmin bile etmedim. Hemen gelip yatağı kurdular. Annem devamlı yattığı zaman yanları yara oluyor. İlk başta çok mücadele ettik fakat yatağımız ve karyolamız geldikten sonra son derece rahatladık, bütün yaralarımız geçti. Ben 60, annem 101 yaşında. Bir erkek olarak 101 yaşındaki anneye bakmak çok zor bir iş. Bu bakımı sağ olsunlar kızlarımız yapıyor. Bunun için çok mutluyuz" dedi. - KOCAELİ