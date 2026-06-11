237 genç dijital becerilerini sertifikayla taçlandırdı - Son Dakika
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237 genç dijital becerilerini sertifikayla taçlandırdı

237 genç dijital becerilerini sertifikayla taçlandırdı
11.06.2026 15:05  Güncelleme: 15:07
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KOÜ iş birliğiyle düzenlenen Dijital Kampüs Eğitim Programları'nı tamamlayan 237 genç, yapay zekadan siber güvenliğe 14 branşta eğitim alarak sertifikalarını aldı.

Kocaeli'de Dijital Kampüs Eğitim Programları'nı başarıyla tamamlayan 237 genç, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yapay zekadan siber güvenliğe, yazılımdan dijital pazarlamaya kadar 14 farklı branşta eğitim alan gençler, dijital alanda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde Dijital İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen Dijital Kampüs Eğitim Programlarını başarıyla tamamlayan 237 katılımcıya sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Halkevi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Dijital Kampüs Eğitim Programları Sertifika Töreni'ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, KOÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Yılmaz, şube müdürleri, eğitmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Türkiye'de nadir program"

Arkadaşları adına konuşma yapan bilgisayar programcılığı öğrencisi Yunus Emre Öztürk, "Burada aldığımız eğitimler biz gençlerin vizyonunu geliştirmeye büyük katkı sağlıyor. Alanında uzman isimlerle bizleri buluşturdukları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve KOÜ Sürekli Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

KOÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan ise "Bu programın arka planında ciddi ekip var. Türkiye'de nadir örnekleri olan bu programı benzerlerinden farklı kılan kısım üniversiteye tam entegre olarak çalışıyor olması. Bu program, endüstrimizin ihtiyacı olan nitelikli katma değer üreten iş gücünü oluşturmak için çok önemli alt yapılar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

"Gençler tek branşla yetinmesin"

Öğrencileri tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, "Tüm bu gençlik faaliyetlerinin arkasında yüzlerce etkinlik tasarlıyor ve bu tasarımın arkasında çok büyük yatırımlar var. Üniversitemizle birlikte büyükşehir çatısı altında yüzlerce eğitim organizasyonu gerçekleştirdik. Bu programımızda 14 branş var ve hepsi geleceğe uyum sağlamanıza yardımcı olacak. Dijital geleceğe direnmenin hiçbirimize faydası yok. Gençlerimiz tek branşla yetinmesin, burada mutlaka en az 3 ya da 4 program öğrensin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 237 öğrenciye sertifikaları törenle takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 237 genç dijital becerilerini sertifikayla taçlandırdı - Son Dakika

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