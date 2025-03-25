Kocaeli\'de 40 Hadis Yarışması Ödül Töreni

Kocaeli'de Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak 40 Hadis yarışmasında dereceye girenlerin ödül törenine Necmettin Nursaçan katılacak.

Ramazan-ı Şerif Ayı münasebetiyle Kartepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, 7. sınıf öğrencilerine hitap eden Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak 40 hadis ezberleme yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri yarın saat 11.00'de düzenlenecek olan programla verilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan programa Necmettin Nursaçan da katılacak. - KOCAELİ