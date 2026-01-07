46 bin hastaya nakil hizmeti verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında sağlık kuruluşlarına ulaşımda güçlük çeken 46 bin vatandaşa ambulans hizmeti sağladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yatalak ve yürüyemeyecek durumdaki hastaların tedavilerinin aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Yıl boyunca 28 araçlık filoyla hizmet veren "Hasta Nakil Ambulans Birimi", 46 bin hastayı evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına taşıdı, tedavilerinin ardından tekrar ikametlerine bıraktı.

İl dışına 930 sefer

İl sınırları içindeki nakillerin ücretsiz gerçekleştirildiği hizmet kapsamında, il dışı sevki gereken hastalar da unutulmadı. Belediye Meclisince belirlenen tarife doğrultusunda 2025 yılında 930 hasta, il dışındaki sağlık merkezlerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Vatandaşların 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak en az 24 saat önceden randevu oluşturabildiği sistemde talepler, komuta merkezindeki sağlık personeli tarafından değerlendirilerek planlanıyor.

Öte yandan ambulans biriminin, spor müsabakaları, tatbikatlar ve yaz aylarında sahil bölgelerindeki tedbirler kapsamında yıl boyunca bin 675 ek görev icra ettiği bildirildi. - KOCAELİ