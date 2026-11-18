Kocaeli'de gerçekleştirilen servis aracı denetimlerinde 6 bin 380 araç kontrol edildi, evrak eksiği tespit edilen 1 bin 799 araç ve sürücüsü hakkında işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde araçların teknik donanımları ve fiziki durumlarının yanı sıra sürücülerin belgeleri ve mesleki yeterlilikleri de kontrol edildi.

Kent genelinde yapılan incelemelerde toplam 6 bin 380 servis aracı denetlenirken, evrak eksikliği bulunduğu belirlenen 1 bin 799 araç ve sürücüsü hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Denetimlerde özellikle öğrenci taşımacılığında güvenliğin önemine dikkat çekilerek, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve araçlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiği hatırlatıldı.