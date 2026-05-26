A Takımı ekiplerinden bayram mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "A Takımı" ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların bayramı daha güvenli ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için harekete geçen ekipler; yol bakımından tretuvar onarımına, asfalt yamadan korkuluk boyamaya kadar ihtiyaç duyulan birçok noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Kentin farklı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde sahaya inen ekipler, özellikle bugün araç ve yaya hareketliliğinin artacağı güzergahlarda kent estetiği ve ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla anında müdahalelerde bulunuyor.

Günlük yaşamı doğrudan etkileyen altyapı ve üstyapı eksikliklerini sahada tespit eden A Takımı, yol, kaldırım, bordür ve korkuluk onarımlarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. - KOCAELİ