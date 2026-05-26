A Takımı ekiplerinden bayram mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Takımı ekiplerinden bayram mesaisi

A Takımı ekiplerinden bayram mesaisi
26.05.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde yol, kaldırım ve korkuluk onarım çalışmalarını yoğunlaştırarak vatandaşların güvenli ve konforlu bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "A Takımı" ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların bayramı daha güvenli ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için harekete geçen ekipler; yol bakımından tretuvar onarımına, asfalt yamadan korkuluk boyamaya kadar ihtiyaç duyulan birçok noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Kentin farklı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde sahaya inen ekipler, özellikle bugün araç ve yaya hareketliliğinin artacağı güzergahlarda kent estetiği ve ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla anında müdahalelerde bulunuyor.

Günlük yaşamı doğrudan etkileyen altyapı ve üstyapı eksikliklerini sahada tespit eden A Takımı, yol, kaldırım, bordür ve korkuluk onarımlarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel A Takımı ekiplerinden bayram mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:31:04. #.0.4#
SON DAKİKA: A Takımı ekiplerinden bayram mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.